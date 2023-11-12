Ученые пытаются найти тайные комнаты под сфинксом в Египте – СМИ

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Ученые пытаются найти тайный "зал знаний" под Большим сфинксом в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, под ним могут находиться сокровища Атлантиды и величайшие достижения Египта.

С появлением интернета начали публиковать кадры, на которых заметны отверстия с дверцами на голове и спине сфинкса. В 1925–1936 годах французский археолог Эмиль Барайз выяснил, что они нужны были для крепления головного убора, а на спине через отверстие можно было попасть в пустую камеру.

"В 1989-м японские ученые из Университета Васэда <...> провели раскопки у лап сфинкса и под левой нашли небольшой тоннель глубиной около трех–четырех метров. Вслед за этим американский геофизик Томас Добецки провел сейсмологическое сканирование и выяснил, что коридор ведет к запечатанным камерам", – подчеркнуло агентство.

Позже власти страны ввели запрет на раскопки.

Ранее археологи из Норвегии обнаружили золотой клад эпохи Меровингов недалеко от норвежского города Лиллехаммер. На этом месте раньше мог находиться языческий храм. Археологи нашли 35 золотых пластин размером примерно с ноготь и толщиной с бумажный лист.

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