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08:30

Запуск ракеты "Протон-М" перенесли

наука

08:30

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Фото: ТАСС/Олег Урусов

Запланированный на 12 июля запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" на ракете-носителе "Протон-М" перенесли. Предварительно, старт намечен на субботу, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Как уточняется, перенос запуска связан с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов завода-изготовителя "Протон-М" технического решения по устранению выявленного замечания к одной из систем ракеты-носителя, которое выявили на космодроме Байконур.

Отмечается, что окончательное решение примут 13 июля.

"Протон-М" – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе межпланетных автоматических станций, навигационных, военных, коммерческих спутников. Разработчик и изготовитель – Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

В конце мая на "Протоне" с Байконура был запущен самый мощный российский аппарат связи "Ямал", который обеспечит связь и доступ в интернет в России и странах СНГ, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

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наука

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