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10:01

Японцы нашли способ возродить мамонтов

наука

10:01

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Фото: wikimedia.org/Mauricio Antón

Ученые из Университета Киндай в японской Осаке извлекли мышечную ткань и костный мозг из останков мамонтенка, которые пролежали в вечной мерзлоте 28 тысяч лет, сообщает сайт "Мир 24".

Специалисты подтвердили подлинность образцов и поместили клеточные ядра из мышц мамонта в яйцеклетки мышей. В итоге они обнаружили признаки активности.

Исследователи увидели, как в биологических материалах начались процессы, которые предшествует делению клеток.

Чтобы возродить вымерший вид, ученым предстоит пройти долгий путь, однако они уже сделали значительный шаг. Теперь исследователи хотят добиться начала клеточного деления.

Шерстистые мамонты жили во времена глобального оледенения. Они вымерли около 12 тысяч лет назад. Однако небольшая популяция на острове Врангеля существовала до 4000 года до нашей эры.

Осенью прошлого года в Подмосковье нашли череп мамонта с кладом. Его передали в музей-заповедник "Зарайский кремль".

наука

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