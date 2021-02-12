Китайский зонд отправил на Землю видео с орбиты Марса

Видео: youtube.com/SciNews

Китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" прислал на Землю видео, снятое с орбиты Красной планеты, сообщает Центральное телевидение Китая.

На черно-белых кадрах видна освещенная солнечным светом поверхность Марса с редкими кратерами, проплывающая под летящим по орбите космическим аппаратом, а также бортовые агрегаты самого зонда.

5 февраля "Тяньвэнь-1" отправил на Землю первое фото Марса, сделанное с расстояния 2,2 миллиона километров. Несмотря на значительную дистанцию, на черно-белом снимке можно рассмотреть поверхность Марса и его ландшафт.

Китайский зонд стартовал на тяжелой ракете-носителе CZ-5 "Чанчжэн-5" 23 июля 2020 года. Запуск состоялся в провинции Хайнань с космодрома Вэньчан. Зонд успешно вышел на орбиту примерно через 36 минут после начала полета.