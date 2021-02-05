Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первый снимок Марса

Фото: cnsa.gov.cn
Китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" прислал на Землю первое фото Красной планеты, сделанное с расстояния в 2,2 миллиона километров, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Несмотря на значительную дистанцию, на черно-белом снимке можно рассмотреть поверхность Марса и его ландшафт. Кроме того, космический аппарат успешно выполнил четвертую коррекцию своей орбиты.
"5 февраля в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую коррекцию орбиты", – говорится в сообщении управления.
Зонд "Тяньвэнь-1" стартовал на тяжелой ракете-носителе CZ-5 "Чанчжэн-5" 23 июля 2020 года. Запуск состоялся в провинции Хайнань с космодрома Вэньчан. Зонд успешно вышел на орбиту примерно через 36 минут после начала полета.
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