Два спутника Марса спроецировали в небе над Дубаем

Видео: youtube.com/TMAZIN Tv

Жители ОАЭ заметили в небе над Дубаем два необычных объекта. Ролики озадаченные граждане опубликовали в соцсетях, назвав небесные тела в том числе предвестниками катастрофы.

Однако вскоре выяснилось, что изображения двух спутников Марса – Деймоса и Фобоса – спроецировало в небе над Дубаем Управление СМИ. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте правительства.

Для реалистичности были использованы два 100-метровых экрана и один 40-метровый, на которые были выведены изображения спутников Марса.

Пресс-секретарь правительства ОАЭ Халед Альшеххи позднее сообщил, что подобным образом они хотели проиллюстрировать вид с поверхности Красной планеты на два его спутника. Таким образом, по его словам, страна отметила выход на орбиту Марса автоматической межпланетной станции Al Amal ("Надежда").

Ранее сообщалось, что наноспутник "Парус-МГТУ" могут запустить с борта Международной космической станции (МКС) в нынешнем году. Отмечается, что целью запуска является реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса. По прогнозам, в будущем это позволит совершать межорбитальные перелеты, не затрачивая много топлива.