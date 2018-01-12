Огромные ледники обнаружили на поверхности Марса

12 января, 12:21
Фото: AP/NASA
Восемь ранее неизвестных ледников нашли астрономы на поверхности Марса. Залежи льда, состоящие из многих слоев, стали видны благодаря эрозии.
Снимки ледников сделаны камерой HiRISE, установленной на борту межпланетной станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает "Газета.ру".
Как выяснили ученые, ледники представляют собой склоны углом наклона до 55 градусов, расположенные в средних широтах. Толщина некоторых из них превышает 100 метров.
Отсутствие кратеров позволяет предполагать, что ледники появились сравнительно недавно. Поверхность ледников покрыта слоем пыли толщиной до двух метров.
Эксперты надеются, что находка позволит больше узнать о климатической истории Марса.
Ранее Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало на своем сайте уникальный снимок Марса. На фотографии Красная планета представлена "в полный рост".
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