США запустят в космос три новых телескопа

Фото: ТАСС/Zuma/Esa

США планируют вывести в космос три новых телескопа за десять лет. Устройства будут искать потенциально пригодные для жизни планеты. Об этом сообщил глава космического ведомства Штатов Томас Зурбукен, помощник директора NASA, ответственный за научные миссии.

"Кроме того, NASA в январе прошлого года инициировало разработку концепции космического телескопа следующего поколения, который предполагается вывести на орбиту в 2030-е годы", – цитирует Зурбукена ТАСС.

Он отметил, что космическая обсерватория Hubble, доставленная на орбиту в 1990 году, продолжает совершать открытия. Она уже позволила расширить представление исследователей о Вселенной.

Благодаря полученным с помощью Hubble данным и информации других телескопов, эксперты NASA уже построили предположение о том, что только в Млечном пути есть по меньшей мере 11 миллиардов планет, сравнимых по размеру с Землей.

Кроме того, с 1995 года удалось подтвердить существование 3,5 тысячи экзопланет, с возможным присутствием на них жизни, помимо них есть еще четыре тысячи кандидатов.

"В марте 2018 года в космос должен быть выведен аппарат под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию экзопланет – ред.)", – рассказал Зурбукен, добавив, что сейчас идет сборка и испытания оборудования аппарата. TESS определит ближайшие планетные системы наиболее похожие на Солнечную. Именно их и будут исследовать телескопы.

Ближайшим будет запуск телескоп James Webb в марте-июне 2019 года, заявил помощник директора. Предполагается, что аппарат превзойдет по мощности все, из когда-либо созданных. После него отправят Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST, Широкоугольный инфракрасный исследовательский телескоп – ред.). Он охватит в 100 раз больше пространства, чем Hubble. Запуск телескопа WFIRST запланирован на 2024-2026 годы.

Телескоп James Webb должен заменить Hubble. Его запуск изначально планировали еще в 2013 году, но проект отстал от графика. При этом в него вложили уже около восьми миллиардов долларов. Очередной перенос даты запуска произошел в сентябре 2017 года.

На телескопе установлено зеркало диаметром 6,5 метра, оптические приборы и инфракрасные датчики, которым предстоит работать в открытом космосе при температуре примерно минус 233 градуса по Цельсию. Вывести обсерваторию хотят далеко за Луну. В течение шести месяцев вся бортовая аппаратура будет проверена, и James Webb приступит к изучению Вселенной. Срок его эксплуатации рассчитан на 10 лет.

В 2011 году Россия запустила самый крупный космический радиотелескоп в мире – "РадиоАстрон". Его снимки в тысячу раз детальнее, чем у ставшего объектом массовой культуры космического телескопа Hubble. Но про Hubble слышал каждый, а про "РадиоАстрон" лишь мировое научное сообщество. Чем наш телескоп лучше, чем знаменитое устройство из США – в материале портала Москва 24.