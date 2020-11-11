Социологи и врачи обсудят новейшие исследования по коронавирусу на форуме 12 ноября

Фото: НИИОЗММ ДЗМ

Онлайн-форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют" пройдет 12 ноября в 10:00 на площадке МИА "Россия сегодня". Мероприятие проводится при участии Минздрава РФ, РАН, Сеченовского университета и Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В рамках форума будут представлены результаты новейших исследований, посвященных поведению населения России в период пандемии новой коронавирусной инфекции, доверию и лояльности к системе здравоохранения.

Ключевыми темами деловой программы станут построение здравоохранения с высоким уровнем доверия населения и медицинских работников, поиск оптимальных практических решений для развития конструктивного диалога между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения в посткоронавирусную эпоху.

В дискуссии примут участие руководители отечественных социологических компаний (ВЦИОМ, ФОМ и других), представители ВОЗ, руководители медицинских организаций. На форуме выступят и иностранные спикеры, среди которых профессор института Magna Græcia, координатор секции социологии здоровья и медицины AIS, первый президент Итальянского общества социологии здоровья (SISS) Гвидо Джарелли, заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете, инициатор международного проекта COSMO в Германии Корнелия Бетч. К дискуссии подключатся популярные медицинские блогеры, такие как Алексей Водовозов, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и лидеры общественного мнения.