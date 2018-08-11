NASA отложило запуск зонда для исследования Солнца

11 августа, 12:29
Фото: depositphotos/adameq2
NASA отложило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца, сообщает ТАСС.
Старт ракеты-носителя Delta IV с зондом должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, однако причины его переноса пока не уточняются.
Ученые США рассчитывают, что, если миссия реализуется, зонд, оснащенный научными приборами, предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле.
Миссия запланирована на восемь лет. К ее концу Parker Solar Probe должен приблизиться к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около шести миллионов километров. Уточняется, что так близко к ней не подлетал еще ни один космический аппарат.
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