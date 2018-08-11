Жители большинства регионов России смогут наблюдать частное затмение Солнца

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Жители северных районов России и Сибири 11 августа смогут наблюдать частное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Начнется это необычное явление в 11:02 по московскому времени в Атлантическом океане неподалеку от канадского полуострова Лабрадор. Затем его можно будет увидеть в Гренландии и Исландии, а уже после – в северной Европе.
В 11:40 полутень Луны вступит на территорию РФ, двигаясь от Мурманской области в сторону юго-востока страны. Максимальная фаза затмения наступит в 12:46.
Увидеть затмение смогут жители большинства территорий России за исключением юго-западных районов, где Луна пройдет на небе мимо Солнца. На Чукотке и Камчатке Солнце успеет зайти за горизонт.
Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа москвичей ожидает самый зрелищный звездопад года. Именно в это время метеорный поток Персеиды достигнет максимума своей активности.
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