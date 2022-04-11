Москва онлайн покажет работу тренажера, который готовит космонавтов к невесомости

Фото: космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

12 апреля, в День космонавтики, съемочная группа Москвы онлайн побывает в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук и узнает о технологиях космической биомедицины.

В прямом эфире вы увидите работу уникальной научной установки, аналогов которой в мир нет, – центрифуги короткого радиуса. Это многофункциональный тренажер, позволяющий определить и преодолеть неблагоприятное влияние невесомости на организм человека в сверхдлительных космических полетах.

Руководитель лаборатории физиологии ускорения искусственной силы тяжести расскажет, как работает центрифуга и зачем она нужна.

Смотрите прямую трансляцию 12 апреля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.