Глава Минобрнауки поручила проверить диссертации своих замов на плагиат

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Министр образования и науки Ольга Васильева распорядилась проверить научные работы своих заместителей и директоров департаментов ведомства на плагиат.

Поручение было озвучено после ситуации с замглавы Минобрнауки Григорием Трубниковым, к работе которого предъявили претензии. Уточняется, что поручение Васильевой должен будет выполнить департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. Сроки готовности проверки неизвестны.

Если в диссертации найдут плагиат, речь может пойти об утрате доверия министра к своему сотруднику, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы Минобрнауки Григорий Трубников сообщил, что в администрацию президента поступила жалоба на качество его диссертации, которую переслали в Минобрнауки. Критику Трубников посчитал неконструктивной. Он подчеркнул, что готов доказать оригинальность своей работы на любом уровне.

Замминистра объяснил претензии тем, что над проектом "Нуклотрон-NICA" (ускорительный комплекс, создаваемый в России), на основе которого была написана его диссертация, работало одновременно до 300 ученых. Часть сведений, на которые опирался Трубников, использовались еще в двух других работах. Защищали их примерно в одно время. Научным руководителем авторов этих диссертаций являлся сам Трубников, тогда возглавлявший проект.