Найденный в Подмосковье клад XVII века принадлежал зажиточному крестьянину

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Клад времен Бориса Годунова нашли во время охранных раскопок в зоне строительства автотрассы. Археологи обнаружили в глиняном горшке 623 серебряные монеты. Находка стала одной из крупнейших на территории сельских поселений области среди артефактов XVI – начала XVII века.

Селище, где нашли клад обнаружили еще в 2015 году около современного села Большие Дворы Павлово-Посадского района. Раскопки начались в июле 2018 года, когда стало известно о скором начале строительства скоростной автодороги М7 (Москва – Нижний Новгород – Казань).

Во время работ археологи открыли клад серебряных монет в чернолощеной кубышке, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области. Почти 98 процентов денег относится к периоду царствования Бориса Годунова, судя по внешнему виду, в обращении монеты не были. Ученые предполагают, что клад собрали в течение короткого периода незадолго до Смутного времени, приблизительно в 1601–1603 годах.

В сосуд владелец также положил медный крестик – для охраны клада. Всего в кубышке было шесть рублей 23 копейки. На эти деньги можно было бы построить дом или купить лошадь и корову. В целом сумма в два-три раза превышает обычный объем крестьянского клада – обычно в схрон клали от 100 до 300 копеек.

Археологи также отмечают, что уникальность Большедворского клада заключается в его целостности. Все монеты были в сохранности, ведь кубышку нашли на месте оригинального захоронения.

Ученые предполагают, что схрон создал крестьянин, торговавший зерном. Во времена Годунова были несколько неурожайных лет, поэтому цена на хлеб взлетела более чем в 20 раз. Этим скачком, скорее всего, успел воспользоваться владелец клада.

"Научную экспертизу найденного клада провели в Институте археологии РАН. Учитывая статус и значимость клада, он будет передан в крупнейший национальный исторический музей России - Государственный исторический музей", – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Ранее в Подмосковье нашли частный воинский арсенал. Артефакты откопали в 2015 году. В арсенале хранились предметы богатого боярского вооружения – шлемы, фрагменты кольчуг, детали ножен сабель, боевые пояса, стрелы, различный походный инвентарь. Раскопки проходили в черте городского округа Звенигород на территории родовой вотчины Елизаровых – ветви знатного старомосковского боярского рода Добрынских.