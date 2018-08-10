В Египте нашли сыр возрастом более трех тысяч лет

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Специалисты по раскопкам в комплексе пирамид Саккара в Египте нашли твердый сыр возрастом более 3200 лет, сообщает "Газета.ру", ссылаясь на местное издание Al Youm as Sabia.

Останки сыра в одном из некрополей обнаружили археологи из Италии. Эксперты утверждают, что сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до нашей эры.

Ученые уже выяснили, что для создания сырного продукта использовалось одновременно козье, овечье и коровье молоко.

Сообщается, что в сыре также были обнаружены бактерии, вызывающие средиземноморскую лихорадку.