На пляже в Австралии нашли останки доисторической гигантской акулы

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
На австралийском пляже обнаружили зубы доисторической мега-акулы. По оценкам специалистов, этот хищник был в два раза больше живущей в наши дни белой акулы, которая может достигать более 8 метров в длину.
Нашел уникальный артефакт палеонтолог-любитель Филипп Маллали, пишет местное издание Phys.org.
Сообщается, что размеры найденных зубов вымершего хищника превышают 7 см. Животное, известное как большая узкозубая акула, обитало в водах Австралии около 25 млн лет назад. Гигантская древняя акула питалась пингвинами и небольшими китами, пишет "Газета.ру".
По мнению специалистов, эти зубы имеют международное значение. Подобные клыки находили всего три раза в мире. В Австралии такой артефакт обнаружен впервые.
Ученые предположили, что в скале, где был найден акулий зуб, могли сохраниться и другие части гигантского скелета.
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