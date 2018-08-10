На пляже в Австралии нашли останки доисторической гигантской акулы

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На австралийском пляже обнаружили зубы доисторической мега-акулы. По оценкам специалистов, этот хищник был в два раза больше живущей в наши дни белой акулы, которая может достигать более 8 метров в длину.

Нашел уникальный артефакт палеонтолог-любитель Филипп Маллали, пишет местное издание Phys.org.

Сообщается, что размеры найденных зубов вымершего хищника превышают 7 см. Животное, известное как большая узкозубая акула, обитало в водах Австралии около 25 млн лет назад. Гигантская древняя акула питалась пингвинами и небольшими китами, пишет "Газета.ру".

По мнению специалистов, эти зубы имеют международное значение. Подобные клыки находили всего три раза в мире. В Австралии такой артефакт обнаружен впервые.

Ученые предположили, что в скале, где был найден акулий зуб, могли сохраниться и другие части гигантского скелета.