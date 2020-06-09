Экс-астронавт NASA Кэтрин Салливэн первой из женщин спустилась в Марианскую впадину

Фото: ТАСС/Dennis Van Tine

Бывшая астронавт NASA Кэтрин Салливэн совершила погружение в глубочайшую точку Марианской впадины – Бездну Челленджера. Тем самым она стала первой женщиной на глубине почти 11 километров, передает ТАСС.

По слован Салливэн, датчики зафиксировали глубину 10 километров и 915 метров. Бывшая исследовательница космоса – лишь седьмой исследователь на таком расстоянии под водой.

Погружение было организовано в глубоководном аппарате Limiting Factor, запущенном с исследовательского судна Pressure Drop. Батискаф, за пультом управления которого был американский предприниматель Виктор Весково, забрал на глубине образцы для изучения.

Экспедиция преследовала несколько целей. Глубоководный аппарат наблюдал геотермальные выбросы на дне океана, а также произвел картографирование американской исключительной экономической зоны.

Следующее погружение пройдет при участии исследователя Келли Уолша. Его отец Дон и исследователь Жак Пикар первыми спустились в Бездну Челленджера в январе 1960 года.

Ранее на дно Мариинской впадины впервые погрузился российский автономный необитаемый подводный аппарат. Его датчики зафиксировали глубину в 10 километров с небольшим.

