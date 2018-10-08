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Новости

08 октября 2018, 13:01

Наука

Экономическую премию памяти Нобеля получили Нордхаус и Ромер

Фото: ТАСС/DPA/Peter Zimmermann

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2018 год присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Ученые получили награду за интеграцию инноваций и климата с экономическим ростом.

Фото:twitter.com/NobelPrize


Нобелевскую премию мира присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за работу против сексуального насилия.

Также названы обладатели Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ее присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за исследования в области терапии рака.

Премию по физике присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за лазеры. В ближайшие дни станут известны обладатели наград и в других номинациях.

Нобелевскую премию по химии за 2018 год присудили ученым Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул для развития химической промышленности, производства новых материалов, биотоплива и лекарств.

Иллюстрация: Портал Москва 24

наука

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