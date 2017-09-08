Найден способ определить сексуальную ориентацию человека по фото‍

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Исследователи из Стенфордского университета США разработали программу, которая может с точностью до 91 процента распознать по фото сексуальную ориентацию человека, сообщают "Дни.ру".

Вычислять геев и лесбиянок научили искусственный интеллект. Исследование проводилось на основе более 35 тысяч фотографий, которые мужчины и женщины из США публично размещали в анкетах на сайтах знакомств.

Программа анализировала изображения с помощью "глубоких нейронных сетей". Это позволило сопоставить большое количество внешних признаков и выделить общие для гомосексуалистов черты. В частности, у гомосексуальных мужчин более узкие челюсти и более длинные носы, а у лесбиянок более мощная челюсть и меньший по размеру лоб.

Искусственный интеллект в умении распознать представителя ЛГБТ обошел человеческий. Люди могут определить гея в 63 процентах случаев, а лесбиянку – в 54. Нейронные сети же мужчин-гомосексуалистов определяют в 91 проценте случаев, с женщинами чуть сложнее: точность составляет 83 процента.

Авторы работы считают, что исследование доказывает теорию о том, что сексуальная ориентация – это врожденная черта человека. На ее формирование влияет гормональный статус в период внутриутробного развития. Это в свою очередь означает, что стать гомосексуалистом под влиянием общества невозможно.

Сейчас эксперты спорят об этичности разработки. Они обеспокоены тем, что программа может осложнить жизнь скрывающих свою ориентацию геев. В частности, они потенциально могут быть разоблачены и подвержены травле.