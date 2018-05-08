На Земле 2 июня ожидается магнитная буря

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Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 2 июня, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Еще одна буря уровня G2 ожидается 17 мая, а 18 мая будет возмущенной магнитосфера Земли.

Предыдущая буря произошла 6 и 7 мая. Самая крупная буря с начала 2018 года фиксировалась 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм – в ночь с 18 на 19 марта.

Ранее NASA показало видео, на котором можно увидеть активность магнитного поля Солнца в голубых тонах. Ролик был снят спутником Обсерватории солнечной динамики в конце прошлого месяца.