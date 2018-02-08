Ученые назвали продукты, провоцирующие рак груди

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Белок, содержащийся в пище, может способствовать распространению смертельно опасного типа рака молочной железы. Как доказали ученые из медицинского центра Сидар-Синай (США), определенная диета может влиять на течение заболевания, сообщают "Дни.ру".

Опыты на мышах показали, что активность фермента аспарагин синтетазы в клетках первичного рака вызывает распространение опухолевых клеток в другие ткани и органы. При этом, правильное питание уменьшает риск появления вторичных очагов наравне с лекарствами.

Большое количество данного фермента содержится в молочных продуктах, говядине, птице, яйцах, рыбе, морепродуктах, спарже, картофеле, бобовых, орехах, семенах, сое и цельных зернах. Значительно сокращают риск заболевания продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина, такие как фрукты и овощи.

Ученые намерены провести клинические испытания. Здоровым участникам предложат диету с низким содержанием аспарагина, чтобы установить будет ли снижаться уровень этой аминокислоты. В случае положительного результата, клинические испытания продолжат с онкобольными.

Ранее шотландские ученые из университета Данди заявили, что на развитие рака влияет стареющая иммунная система. С возрастом в ДНК накапливаются дефекты, которые могут вызвать перерождение клетки. Как правило, для развития злокачественной опухоли требуется пять–шесть мутаций.