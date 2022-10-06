Всероссийский фестиваль "НАУКА 0+" откроется в Москве 7 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 7 по 9 октября в Москве пройдет Всероссийский фестиваль "НАУКА 0+", где ученые и представители ведущих технологических компаний покажут свои новейшие разработки.

Это один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире и одно из ключевых событий в рамках Десятилетия науки и технологий. Фестиваль проходит ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах России на более чем 400 площадках.

В этом году тематика – "Создавая будущее". Сейчас люди могут не просто изучать окружающий мир, но и менять его под себя. Как именно это происходит, можно будет узнать во время интерактивных научно-популярных выставок, виртуальных лабораторных, увлекательных научных шоу, дискуссий о будущем человечества, показов научных фильмов, соревнований роботов, квизов, квестов и многого другого.

"Увидеть своими глазами разработки российских ученых, поучаствовать в мероприятиях онлайн и офлайн смогут люди разных возрастов, в том числе молодежь и дети. Именно от них зависит судьба нашей страны, неслучайно тема фестиваля в этом году звучит как "Создавая будущее". Важно, что вместе с фестивалем растет его аудитория и география участников. В этом году полноправными участниками интеллектуального пространства фестиваля станут граждане Белоруссии, Республики Узбекистан. Увеличится также количество площадок в дальнем зарубежье, например в Китае", – отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В Москве фестиваль пройдет с 7 по 9 октября на площадках МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, парка "Зарядье", "Экспоцентра", в вузах, музеях и научных центрах. Посетители смогут погрузиться в восемь тематик.

Экспозиции по теме "Вселенная" наглядно продемонстрируют, насколько хрупка жизнь на нашей планете, покажут возможности, которые дает нам окружающее космическое пространство, а также то, какие проблемы решаются в ходе крупных международных проектов.

"Материя" охватывает все перспективы, предоставляемые разработкой новейших материалов: уникальных медицинских, а также сплавов для техники будущего и обычных бытовых вещей.

Мероприятия по теме "Жизнь, живые системы" понятны и близки каждому из нас. Однако мы до сих пор не знаем всего богатства природы вокруг нас и того, что создается в стенах лабораторий на благо человечества.

На Земле так мало простых вещей, и это прекрасно. "Комплексность" – вот что делает наш мир таким интересным и полным загадок. Она есть везде: в мельчайших клетках, организмах, современных городах, компьютерах и моделях, прогнозирующих будущее.

"Мозг" уникален тем, что многие его изучают, но до сих пор не могут раскрыть все загадки. Однако эксперты готовы поделиться уже совершенными удивительными открытиями и разработками, а также поразмышлять о том, что ждет наш самый энергозатратный орган в будущем и как можно его улучшить.

"Здоровье" – самое главное, что есть в жизни. На тематических мероприятиях можно будет проверить не только свое состояние, но и узнать много нового о том, что же определяет его и как можно почувствовать себя лучше.

Все вокруг существует благодаря "Энергии" в ее разнообразных проявлениях, в том числе и очень необычных, как будто вышедших из фантастических фильмов и книг. Однако новое энергетическое будущее совсем близко – гости увидят это своими глазами.

Что же определяет нас? История? Технологии? Образование? Строение организма? А может, нечто, вобравшее в себя все это, – "Общество"? На соответствующих экспозициях зрители узнают, как мы стали теми, кто мы есть, и что нас ждет дальше.

Подробнее о программе можно прочитать по ссылке.



Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Москвы в лице столичного департамента образования и науки города, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

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