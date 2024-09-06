Планетарий Москвы проведет сеансы наблюдения за звездами на Южном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гости Московского планетария смогут посетить 2 лекции и сеансы наблюдения за звездами на Южном речном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Продолжаем активно развивать площадки речных вокзалов и организовывать здесь интересные мероприятия по поручению Сергея Собянина", – рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Здесь горожане смогут узнать интересные факты о космосе, увидеть небесные светила через телескоп, а также услышать о Луне, Млечном Пути и других звездах.

7 сентября лектор Московского планетария и популяризатор науки Екатерина Ефремова выступит с лекцией "О галактиках близких и далеких", а 8 сентября москвичей приглашают на лекцию "Покорение Луны" от астрофотографа, экскурсовода и лектора Московского планетария Игоря Севастьянова.

Посетить бесплатные мероприятия можно 7 и 8 сентября с 19:30 до 22:30 для участия нужна предварительная регистрация.

В этом году столичному планетарию исполняется 95 лет. В честь юбилея будет приурочен Международный фестиваль научного кино, который состоится с 7 по 10 ноября. Горожане и туристы увидят 73 картины о космосе и природе.

