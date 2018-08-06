Во время ремонта дороги в Египте нашли новую статую сфинкса

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Рабочие во время ремонта дороги в египетском Луксоре обнаружили под землей новую статую сфинкса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как заявил руководитель управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз, статуя имеет аналогичную знаменитому сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.
Извлекать древнюю находку из земли специалисты пока не торопятся. Есть опасения повредить ее из-за резких климатических изменений.
Создать монумент в Гизе приказал четвертый фараон четвертой династии древнего царства Хефрен. Его статуя льва с человеческим лицом, высеченная из скалы, остается крупнейшей.
По мнению историков, фараон отдал приказ сделать лицо чудовища максимально похожим на его собственное. Все последующие правители поступали точно так же. Не трогая основу сфинкса, изменяли лицо чудища, добиваясь сходства с собой.
Известно, что сфинкс в переводе арабского означает "отец страха".
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