Биологи записали "звучание" коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Американские биологи из команды Маркуса Бюлера с помощью наработок своих коллег из Массачусетского технологического института (MIT) перевели естественные колебания белка короноподобного шипа на поверхности клетки коронавируса в музыку, сообщают "Дни.ру".
"Это невероятно интересные и даже приятно успокаивающие звуки", – отметил Маркус Бюлер.
В итоге у специалистов получилась непростая композиция, которая иллюстрирует страшный процесс – подобные колебания возникают в клетке коронавируса в тот момент, когда она при помощи белкового шипа атакует человеческую клетку и проникает в нее.
Ранее сообщалось, что российские ученые из Сколкова придумали способ эффективной борьбы против бактерий, грибков и вирусов. Новое средство получило название "Магнарил". По словам ученых, оно представляет из себя обработанную холодной плазмой воду. Эксперты уверены, что разработка станет эффективным оружием в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. В полученной воде белки начинают разрушаться, а после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается.
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