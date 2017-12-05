Ученые назвали признак скорой смерти

Фото: ТАСС/YAY
Специалисты из Эксетерского университета обнаружили признак скорой смерти у людей 60 лет и старше. Согласно исследованию, все дело в падении артериального давления.
Как сообщает "Аргументы недели", эксперты проанализировали медицинские данные 46 тысяч жителей Великобритании, которые умерли на седьмом десятке и позже. Оказалось, что у основной массы указан один общий симптом.
У многих наблюдалась постепенное, но существенное падение артериального давления. Причем начинался этот процесс за 14 лет до смерти, а в последние два года жизни изменения были уже очень заметны.
Исследователи рекомендуют врачам обратить внимание на это открытие, так как оно может помочь спасти огромное количество пожилых людей.
Ранее команда исследователей из США, Британии и Нидерландов открыла универсальный способ продления срока жизни для различных существ. В ходе эксперимента в Университетском колледже Лондона ученые узнали, что выживаемость дрожжевых клеток, продолжительность жизни плодовых мушек и нематод увеличилась почти на 10 процентов благодаря небольшому сокращению активности фермента РНК-полимераза III в преклонном возрасте.
Такие ферменты есть в большинстве клеток у всех видов животных, включая людей. Замедление деятельности РНК-полимераза III аналогично приему одного из иммунопрепаратов. То есть снижение его активности положительно сказывается на работе иммунной системы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: