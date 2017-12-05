Ученые назвали признак скорой смерти

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Специалисты из Эксетерского университета обнаружили признак скорой смерти у людей 60 лет и старше. Согласно исследованию, все дело в падении артериального давления.

Как сообщает "Аргументы недели", эксперты проанализировали медицинские данные 46 тысяч жителей Великобритании, которые умерли на седьмом десятке и позже. Оказалось, что у основной массы указан один общий симптом.

У многих наблюдалась постепенное, но существенное падение артериального давления. Причем начинался этот процесс за 14 лет до смерти, а в последние два года жизни изменения были уже очень заметны.

Исследователи рекомендуют врачам обратить внимание на это открытие, так как оно может помочь спасти огромное количество пожилых людей.

Ранее команда исследователей из США, Британии и Нидерландов открыла универсальный способ продления срока жизни для различных существ. В ходе эксперимента в Университетском колледже Лондона ученые узнали, что выживаемость дрожжевых клеток, продолжительность жизни плодовых мушек и нематод увеличилась почти на 10 процентов благодаря небольшому сокращению активности фермента РНК-полимераза III в преклонном возрасте.

Такие ферменты есть в большинстве клеток у всех видов животных, включая людей. Замедление деятельности РНК-полимераза III аналогично приему одного из иммунопрепаратов. То есть снижение его активности положительно сказывается на работе иммунной системы.