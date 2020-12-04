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Наука

10:19

Ученые разработали антиоксидант для защиты от мощных доз радиации

наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые НИЦ "Курчатовский институт" провели комплексный анализ нового белка, обладающего мощными радиопротекторными свойствами. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет о гибридном белке PSH, который объединяет в себе два антиоксиданта натурального происхождения: человеческий пероксиредоксин и супероксиддисмутазу.

Первый относится к семейству ферментов, входящих в состав антиоксидантной системы защиты клеток от окислительного стресса. Они способствуют снижению концентрации активных форм кислорода с помощью их деактивации.

Второй фермент участвует в деактивации кислородных радикалов. Он есть как у млекопитающих, так и у микроорганизмов, полученных из бактерий, уточнили исследователи.

По словам сотрудника отдела структурной биологии Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Петра Конарева, так как белок PSH – это потенциальное фармакологическое средство, важно было определить его структуру в естественных физиологических условиях.

"Осуществить такое исследование удалось на станции БиоМУР Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения, предназначенной для работы с биологическими объектами", – пояснил он.

По данным доклинических исследований, новый белок может защитить животных даже от летальных доз радиации.

Исследователи считают, что в перспективе PSH можно будет применять для лечения радиационных поражений, резаных и ожоговых ран, а также при трансплантации органов.

Ранее в России представили прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию. Новинку разработали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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