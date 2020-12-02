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Наука

17:44

Ученые выяснили, почему люди теряют бдительность от алкоголя

наука

Фото: depositphotos/belchonock

Ученые из США и Германии выяснили, почему человек теряет бдительность после употребления алкоголя. Результаты исследования представлены в журнале Nature Communications.

Исследователи использовали в работе метод двухфотонной визуализации, который позволяет проводить наблюдения в режиме реального времени. Опыты проводились на мышах.

Ученым удалось выяснить, что под воздействием этанола в клетках мозга блокируется выделение норадреналина, который обеспечивает передачу нервного импульса. Это, считают исследователи, может объяснять невнимательность людей после употребления алкоголя.

Эксперты полагают, что полученная информация позволит более точно выявить мозговые цепи, которые определяют бдительность, а также вещества, которые способны ослаблять данную функцию мозга.

Ранее ученые выяснили, почему укачивание усыпляет. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого посылали мухам легкие вибрации, что вызывало у них сонливость.

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