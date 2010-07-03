МГУ лидирует среди вузов России в мировом рейтинге по гуманитарным наукам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером среди российских вузов в мировом рейтинге университетов в области искусства и гуманитарных наук. Об этом сообщила пресс-служба проекта "5-100".

Результаты рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки" опубликовало британское издание Times Higher Education. Россию в этом рейтинге представляют шесть университетов, из них четыре являются участниками проекта "5-100".

В первые сотни сильнейших вузов мира в сфере искусства и гуманитарных наук в 2019 году вошли МГУ (72-я позиция), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (176) и Санкт-Петербургский государственный университет (201).

В топ-300 рейтинга также вошли Томский государственный университет (позиция 201-250) и Казанский федеральный университет (позиция 251-300). Впервые в рейтинг в 2019 году попал Уральский федеральный университет (позиция 301-400).

Пресс-служба проекта отметила, что в рейтинг входят лучшие университеты мира, в которых ведется подготовка специалистов в области искусства, в том числе литературы, дизайна, лингвистики, театра, истории, философии, архитектуры, теологии, археологии.

При составлении предметного рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки" используются те же 13 индикаторов, что и в мировом институциональном рейтинге Times Higher Education: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).

