МГУ лидирует среди вузов России в мировом рейтинге по гуманитарным наукам

18:09
18:09
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером среди российских вузов в мировом рейтинге университетов в области искусства и гуманитарных наук. Об этом сообщила пресс-служба проекта "5-100".
Результаты рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки" опубликовало британское издание Times Higher Education. Россию в этом рейтинге представляют шесть университетов, из них четыре являются участниками проекта "5-100".
В первые сотни сильнейших вузов мира в сфере искусства и гуманитарных наук в 2019 году вошли МГУ (72-я позиция), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (176) и Санкт-Петербургский государственный университет (201).
В топ-300 рейтинга также вошли Томский государственный университет (позиция 201-250) и Казанский федеральный университет (позиция 251-300). Впервые в рейтинг в 2019 году попал Уральский федеральный университет (позиция 301-400).
Пресс-служба проекта отметила, что в рейтинг входят лучшие университеты мира, в которых ведется подготовка специалистов в области искусства, в том числе литературы, дизайна, лингвистики, театра, истории, философии, архитектуры, теологии, археологии.
При составлении предметного рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки" используются те же 13 индикаторов, что и в мировом институциональном рейтинге Times Higher Education: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).
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