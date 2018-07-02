Китай заявил о создании лазерного оружия

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Ученые из Сианьского института оптики и точной механики в Китае заявили о создании нового лазерного ружья. Оно способно обезвредить противника, не причинив ему критического урона.

Излучение ружья ZKZM-500 сильно обжигает кожу и воспламеняет одежду. Заряды преодолевают расстояние до 800 метров, сообщают "Аргументы недели". Питается оружие от литиево-ионных батарей, которые позволяют сделать тысячи двухсекундных выстрелов за полчаса. Луч способен прожечь топливный бак автомобиля.

Первую партию лазерных ружей поставят на вооружение антитеррористических китайских спецподразделений.

В 2017 году в Китае уже начали применять подобные ружья в тех же подразделениях, но их дальность стрельбы была существенно меньше – до 200 метров. Предыдущую модель вооружения продемонстрировали во время военных учений.