ГУП "Ритуал" оштрафовали за дискриминацию на рынке похоронных услуг

Из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке похоронных услуг Московское УФАС России 4 июля 2013 года приняло решение оштрафовать ГУП "Ритуал" на 300 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2012 года ГУП "Ритуал" уже признавали нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции" за необоснованное установление цен при предоставлении мест под семейные (родовые) захоронения на территории кладбищ Москвы.

"На сегодняшний день ГУП "Ритуал" полностью устранило дискриминационную политику, однако противоправные действия со стороны предприятия не могут остаться безнаказанными. Теперь нарушителю предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей", - сообщил заместитель руководителя Московского УФАС России Александр Доровский.