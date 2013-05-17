Форма поиска по сайту

17 мая 2013, 10:54

Происшествия

Мальчику, раненому аниматором на Крите, провели операцию

Раненому на Крите 11-летнему мальчику провели первую операцию

Состояние российского мальчика, раненого аниматором на Крите, остается стабильно тяжелым. Накануне в афинской больнице 11-летнему Никите Онищенко сделали первую из назначенной серии операций - ребенку сшивали поврежденные нервы.

Напомним, Никита получил около 20-ти ножевых ранений. На него напал голландский аниматор, работавший в одном из отелей острова.

Греческая сторона заявила, что возьмет на себя все расходы на лечение ребенка. Между тем, аниматор задержан местной полицией, и ему грозит до 20 лет тюрьмы.

