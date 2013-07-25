Закрытие Dolce & Gabbana будет выгодно конкурентам - эксперты

Итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана объявили о планах закрыть свой бизнес, объяснив это неминуемым разорением, если придется оплачивать штраф в 400 млн евро. О том, как это может сказаться на российском рынке, рассказала в эфире "Москва FM" аналитик моды Анна Шилова.

"Многие будут рады, что освобождается такой "лакомый кусок пирога", но вряд ли произойдет реальное закрытие", – сообщила Шилова.

По ее словам, накануне дизайнеры закрывали магазины в Милане на три дня, чтобы показать, как обеднеет итальянская культура, если исчезнет Dolce & Gabbana. Но Милан устоял, и остальные магазины продолжают работать. А российские туристы спокойно пошли в другие магазины.

Также Шилова отметила, что магазин на Кузнецком мосту в центре Москвы закрылся по другой причине. В нем продавалась не подиумная продукция Dolce & Gabbana, а линия D&G, которая позиционировалась как более доступная по цене, но столь же высокая по качеству.

Напомним, что в июне суд Милана приговорил Дольче и Габбана к году и восьми месяцам тюрьмы каждого за уклонение от уплаты налогов на сумму около 1 млрд евро. По версии следствия, они занимались фальсификацией налоговых документов.