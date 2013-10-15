Поступление налогов в городской бюджет увеличилось на 4,6 процента

Московская налоговая служба подвела итоги работы за январь-сентябрь 2013 года.

За этот период поступления налогов в консолидированный бюджет России, администрируемых УФНС России по Москве, увеличились на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба столичной федеральной налоговой службы.

37,7 процента поступлений налогов в консолидированный бюджет обеспечена за счет НДС. Сумма поступления налога составила 508,9 миллиардов рублей Налог на доходы физических лиц принес прибыль в размере 371,6 миллиарда рублей.

Объем налога на прибыль в общих поступлениях составил 23,3%, или 315,2 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет поступило 68 миллиардов рублей, в бюджет города Москвы - 247,2.

В федеральный бюджет платежи по налогам и сборам поступили в сумме 611,8 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет города от организаций, состоящих на учете в налоговых органах Москвы, поступило 738,9 миллиарда рублей.

В городской бюджет с учетом доходов от крупнейших налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России, в январе-сентябре 2013 года поступило 903,3 миллиарда рублей.