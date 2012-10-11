Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2012, 21:54

Экономика

Москвичи обсудят законопроект о патентной системе налогообложения

Москвичи смогут обсудить законопроект о патентной системе налогообложения, который вступает в силу 1 января 2013 года.

Текст законопроекта размещен на сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы в разделе "Актуальные документы", сообщает пресс-служба департамента.

Свои предложения можно направлять и на официальный адрес департамента до 17 октября 2012 года.

Правительство Москвы намерено с учетом предложений бизнес-сообщества с 1 января 2013 года установить потенциально возможный к получению доход по видам предпринимательской деятельности. Стоимость патентов планируется ограничить 18 - 180 тысячами рублей. Виды деятельности, в отношении которых будет введена патентная система налогообложения, предлагается поделить на три группы: виды индивидуальной предпринимательской деятельности, при осуществлении которых не привлекаются наемные работники; виды деятельности с высокой потенциальной доходностью и все остальные виды деятельности.

Ссылки по теме


Сюжет: Что изменится в жизни москвичей с Нового года
налоги департамент экономической политики и развития Москвы экономика и предпринимательство

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика