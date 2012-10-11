Москвичи обсудят законопроект о патентной системе налогообложения

Москвичи смогут обсудить законопроект о патентной системе налогообложения, который вступает в силу 1 января 2013 года.

Текст законопроекта размещен на сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы в разделе "Актуальные документы", сообщает пресс-служба департамента.

Свои предложения можно направлять и на официальный адрес департамента до 17 октября 2012 года.

Правительство Москвы намерено с учетом предложений бизнес-сообщества с 1 января 2013 года установить потенциально возможный к получению доход по видам предпринимательской деятельности. Стоимость патентов планируется ограничить 18 - 180 тысячами рублей. Виды деятельности, в отношении которых будет введена патентная система налогообложения, предлагается поделить на три группы: виды индивидуальной предпринимательской деятельности, при осуществлении которых не привлекаются наемные работники; виды деятельности с высокой потенциальной доходностью и все остальные виды деятельности.