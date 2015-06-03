Власть и бизнес обсудят порядок начисления налога на имущество юрлиц

В конференц-зале Московской торгово-промышленной палаты в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки 4 июня пройдет круглый стол на тему "Об актуальных вопросах налогообложения юридических лиц налогом на имущество исходя из его кадастровой стоимости".

В обсуждении примут участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, а также депутаты Мосгордумы и члены правительства Москвы. В частности, на мероприятии выступят руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, глава департамента городского имущества Владимир Ефимов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.