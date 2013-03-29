Форма поиска по сайту

29 марта 2013, 16:15

Полицейский, отказавшийся от взятки в 45 млн рублей, получит премию

Сотрудник московской Госавтоинспекции, который отказался от взятки в 45 миллионов рублей, будет поощрен благодарностью начальства и премией в 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, благодаря полицейскому удалось предотвратить легализацию партии из 300 грузовиков. Поучаствовать в преступной схеме предложили высокопоставленному сотруднику ГИБДД по Москве. За то, что он поставит машины на учет, ему предлагали 45 миллионов рублей.

Однако полицейский сообщил о предложении своему начальству, после чего было принято решение задержать преступника. 27 марта взяткодателя задержали с поличным при попытке передачи 100 тысяч рублей.

награды полицейские борьба с коррупцией

