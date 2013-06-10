Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня 2013, 14:47

Культура

Рок, инди и соул будут звучать в парке Таганский в День России

Музыкальный фестиваль пройдет в парке Таганский 12 июня в рамках празднования Дня России. Развлекательную программу разделили на две части: патриотическую и современную.

Первая включает выступление военно-духового оркестра, хора ветеранов и артистов барабанной школы Drum Train, которые проведут мастер-класс по игре на ударных. Вторая часть состоит из концертов инди- и рок-групп: The Melodies, "Алоэ Вера" и Coockoo!

Профессиональные хореографы научат всех жалеющих двигаться под музыку, сообщили организаторы шоу.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 19.00. Вход бесплатный.

Сюжет: День России в Москве
музыканты мастер-классы выступления Таганский парк День России

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика