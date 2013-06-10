Рок, инди и соул будут звучать в парке Таганский в День России

Музыкальный фестиваль пройдет в парке Таганский 12 июня в рамках празднования Дня России. Развлекательную программу разделили на две части: патриотическую и современную.

Первая включает выступление военно-духового оркестра, хора ветеранов и артистов барабанной школы Drum Train, которые проведут мастер-класс по игре на ударных. Вторая часть состоит из концертов инди- и рок-групп: The Melodies, "Алоэ Вера" и Coockoo!

Профессиональные хореографы научат всех жалеющих двигаться под музыку, сообщили организаторы шоу.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 19.00. Вход бесплатный.