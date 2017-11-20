Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2017, 12:28

Культура

"Артистом года" по версии American Music Awards стал Бруно Марс

Фото: AP/Matt Sayles

Американский певец Бруно Марс выиграл премию в главной номинации "Артист года" на American Music Awards.

За звание лучшего в этой номинации вместе с артистом также боролись дуэт The Chainsmokers, рэперы Дрейк и Кендрик Ламар, а также певец Эд Ширан, сообщает "Газета.ру".

Лучшей исполнительницей года стала Леди Гага, а в номинации "Лучший молодой исполнитель" победил Найл Хоран. В категории дуэтов и групп победили Imagine Dragons.

Луис Фонси и Дэдди Янки с хитом Despacito получили звание "Лучшая коллаборация".

музыка

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика