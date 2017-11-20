20 ноября 2017, 12:28Культура
"Артистом года" по версии American Music Awards стал Бруно Марс
Фото: AP/Matt Sayles
Американский певец Бруно Марс выиграл премию в главной номинации "Артист года" на American Music Awards.
За звание лучшего в этой номинации вместе с артистом также боролись дуэт The Chainsmokers, рэперы Дрейк и Кендрик Ламар, а также певец Эд Ширан, сообщает "Газета.ру".
Лучшей исполнительницей года стала Леди Гага, а в номинации "Лучший молодой исполнитель" победил Найл Хоран. В категории дуэтов и групп победили Imagine Dragons.
Луис Фонси и Дэдди Янки с хитом Despacito получили звание "Лучшая коллаборация".