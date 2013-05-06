Рок-группа Thirty Seconds To Mars презентовала песню с новой пластинки

Thirty Seconds To Mars. Фото: universalmusic.com

Американская рок-группа Thirty Seconds To Mars презентовала песню "Conquistador" с будущей пластинки "Love Lust Faith + Dreams".

"Для нас очень важно показать миру "Conquistador" - эта песня своего рода "темная лошадка" с нашего нового альбома "Love Lust Faith + Dreams". Необузданная, полная страсти и энергии, песня "Conquistador" обязательно станет важной частью нашей концертной программы", - рассказал фронтмен группы Джаред Лето.

Напомним, что четвертая студийная работа Thirty Seconds To Mars - "Love Lust Faith + Dreams" выйдет 20 мая.

Альбом уже доступен для предзаказа на iTunes.

Также 12 июня Thirty Seconds To Mars выступят в качестве хедлайнера на фестивале MAXIDROM-2013.