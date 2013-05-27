В ГМИИ им. Пушкина реставрируют исторические здания и построят новые

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с оформлением градпланов земельных участков для реставрации объектов, входящих в ГМИИ им. Пушкина, а также с новым строительством на территории музея.

Так, планируется реставрировать центральное здание музея, музей изящных искусств, служебный корпус, главные ворота усадьбы и ограду городской усадьбы Голицына. Все эти объекты являются памятниками культуры федерального значения.

Кроме того, будет реставрирована городская усадьба С.А. Голицына - А.И. Вяземского - И.Г. Покровского - Н.В. и П.Д. Долгоруковых, которая является объектом культурного наследия регионального значения.

По адресу Малый Знаменский переулок, владение 8, строение 9 появится новая постройка на месте сносимого объекта, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Также проектом реконструкции предлагается возобновление исторического композиционно-пространственного типа застройки, сохранение, восстановление традиционных характеристик озеленения и благоустройства, в том числе ограды, дорожные покрытия, малые формы", – отмечается в тексте.

Напомним, на территории музея планируется построить выставочный, депозитарно-реставрационный центры и многофункциональную аудиторию, а также реконструировать главный корпус и прилегающие к нему здания.