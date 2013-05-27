Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2013, 15:24

Культура

В ГМИИ им. Пушкина реставрируют исторические здания и построят новые

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с оформлением градпланов земельных участков для реставрации объектов, входящих в ГМИИ им. Пушкина, а также с новым строительством на территории музея.

Так, планируется реставрировать центральное здание музея, музей изящных искусств, служебный корпус, главные ворота усадьбы и ограду городской усадьбы Голицына. Все эти объекты являются памятниками культуры федерального значения.

Кроме того, будет реставрирована городская усадьба С.А. Голицына - А.И. Вяземского - И.Г. Покровского - Н.В. и П.Д. Долгоруковых, которая является объектом культурного наследия регионального значения.

По адресу Малый Знаменский переулок, владение 8, строение 9 появится новая постройка на месте сносимого объекта, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Также проектом реконструкции предлагается возобновление исторического композиционно-пространственного типа застройки, сохранение, восстановление традиционных характеристик озеленения и благоустройства, в том числе ограды, дорожные покрытия, малые формы", – отмечается в тексте.

Напомним, на территории музея планируется построить выставочный, депозитарно-реставрационный центры и многофункциональную аудиторию, а также реконструировать главный корпус и прилегающие к нему здания.

Сайты по теме


музеи реконструкция проекты культурное наследие ГМИИ им. А. С. Пушкина строительство и реконструкция

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика