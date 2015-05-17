На "Ночь в музее" в Москве сходили 1,5 миллиона человек

Больше полутора миллионов горожан посетили акцию "Ночь в музее", сообщает телеканал "Москва 24".

Посетители увидели не только предметы искусства, но и перфомансы, и даже устроили танцы в музейных залах.

По словам организаторов, акция "Ночь в музее" проходит по всему миру, но именно в Москве в этом году рекордное количество посетителей.

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