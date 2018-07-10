В Измайлове откроется обновленный музей русской водки

Александра Краснова/ТАСС
В интерактивном пространстве Измайловского Кремля откроется обновленный музей Russian Vodka Museum. Об этом сообщает РИА Новости.
Музей примет первых посетителей 15 июля. Экспозиция откроется в новом здании – во "Дворце русской трапезы" во время международного фестиваля "Русская кухня".
В пресс-службе музея отметили, что посетителей ждет выставочное пространство современного формата, где можно узнать историю напитка "в интерактивной форме". Гости задействуют все свои рецепторы: зрение, вкус, слух и даже обоняние – посетителей будет встречать бармен.
Главный зал музея оформляли современные граффити-художники. В музее можно будет также увидеть образцы посуды, например, классический граненый стакан.
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