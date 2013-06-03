В Московском планетарии начали действовать летние скидки

С 1 июня посетители планетария получили возможность приобрести второй билет в Большой Звездный зал с пятидесятипроцентной скидкой. Она действует при покупке двух билетов на первый или последний сеансы и не распространяется на концерты и шоу-программы. Кроме того, в будни на все сеансы в 4D кинотеатре вводится единая цена – 280 рублей.

Также для того, чтобы попасть на экскурсию, ее теперь не нужно бронировать заранее. С началом лета в планетарии открывает новый вид экскурсионного обслуживания "Здесь и сейчас". В течение дня, в период с 12:00 до 16:00, каждый пришедший в планетарий может приобрести билет на экскурсионное обслуживание в группах, которые формируются из индивидуальных посетителей.

Группы будут формироваться в зависимости от количества гостей, от 6 до 15 человек. Для взрослых стоимость экскурсионного билета составит 250 рублей, для детей до 6 лет – 100 рублей. При этом каждому гостю необходимо дополнительно приобретать билет в зону, где проходит экскурсия.