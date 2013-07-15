Марта обнаружила в своем дворе креативные мусорные контейнеры

Фото:Sosedi.ru

В одном из дворов района Кузьминки появились расписные мусорные контейнеры.

"Креативные мусорные контейнеры. К сожалению, воспитание наших людей хромает. Часто вижу, как соседи оставляют мусор возле подъезда или на лестничной клетке. Замечания не помогают. У них один ответ: "Уборщица уберет". А больше с такими не знаю, как бороться. А вот в одном из дворов Волгоградского шоссе появились такие вот контейнеры", - пишет местная жительница Марта.

Жители надеются, что креативный подход к оформлению мусорных баков приведет к повышению культуры по выбросу и сбору мусора.

