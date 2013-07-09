Мужчина погиб после падения с железнодорожного моста в центре Москвы

Во вторник, 9 июля, около 11 часов с железнодорожного моста, проходящего над Каланчевской улицей, на проезжую часть упал мужчина.

Мужчина погиб после падения с железнодорожного моста на проезжую часть в районе площади трех вокзалов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.