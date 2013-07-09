Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля 2013, 12:34

Город

Мужчина погиб после падения с железнодорожного моста в центре Москвы

Во вторник, 9 июля, около 11 часов с железнодорожного моста, проходящего над Каланчевской улицей, на проезжую часть упал мужчина.

Мужчина погиб после падения с железнодорожного моста на проезжую часть в районе площади трех вокзалов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

мосты смертность падения чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика