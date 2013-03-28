Полиция завела дело о незаконном строительстве дома в Подмосковье

Полиция завела уголовное дело о незаконном строительстве трехэтажного дома на 28 квартир на подмосковном участке.

"Установлено, что 34-летний мужчина заключал договоры на продажу долей в трехэтажном жилом доме на 28 квартир, возведенном незаконно на землях ИЖС в деревне Юрлов Солнечногорского района", – передает РИА Новости слова замглавы оперативно-розыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Московской области Романа Загородникова.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Судом вынесено решение о сносе дома.