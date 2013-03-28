Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2013, 20:42

Происшествия

Полиция завела дело о незаконном строительстве дома в Подмосковье

Полиция завела уголовное дело о незаконном строительстве трехэтажного дома на 28 квартир на подмосковном участке.

"Установлено, что 34-летний мужчина заключал договоры на продажу долей в трехэтажном жилом доме на 28 квартир, возведенном незаконно на землях ИЖС в деревне Юрлов Солнечногорского района", – передает РИА Новости слова замглавы оперативно-розыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Московской области Романа Загородникова.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Судом вынесено решение о сносе дома.

мошенничество следствие уголовные дела сносы мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика