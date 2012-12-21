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Происшествия

21 декабря 2012, 11:23

Аферистки "сняли порчу" с женщины за 1,3 миллиона рублей

мошенничество криминал

Жительница столицы стала жертвой аферисток. Гадалки рассказали пенсионерке, что на ее семью наложено проклятие. За "снятие порчи" женщина отдала "избавительницам" около 1,3 миллиона рублей.

20 декабря в полицию обратилась 60-летняя жительница одного из домов по улице Хабаровская. Пенсионерка рассказала, что в период с 13.00 до 15.00 к ней подошли две женщины и рассказали о якобы наложенном на ее семью проклятии. За снятие порчи гадалки попросили крупную сумму денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Пенсионерка отправилась в отделение банка, сняла со своего счета около 1,3 миллиона рублей и отдала аферисткам. Получив деньги, женщины скрылись.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули - немедленно обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется следствие.

Напомним, что 18 декабря полицейским удалось задержать цыганку, которая "сняла порчу" со студентки за 2,8 миллиона рублей.

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