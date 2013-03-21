Арестованы двое подозреваемых в хищении 150 муниципальных квартир

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух подозреваемых в хищении 150 муниципальных квартир. "Сегодня решением Тверского районного суда удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двух из пяти подозреваемых в хищении муниципальных квартир", – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее по факту хищения муниципальных квартир были задержаны пять участников организованной преступной группы, которой руководил бывший военнослужащий Минобороны. Они изготавливали на подставных людей фиктивные выписки из распоряжений начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России на право получения социального жилья. После чего подделывали договоры социального найма с районными квартирно-эксплуатационными частями.

Преступники, среди которых были юристы и риелторы, действовали три года, за это время им удалось присвоить более 150 муниципальных квартир, которые потом продавались по рыночной цене.

По этому делу заведено 14 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере.