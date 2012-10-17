Мошенник хотел взять кредит в столичном банке по паспорту заключенного

Полицейские по району Соколиная Гора задержали мошенника, который пытался оформить кредит по чужому паспорту. В банке на шоссе Энтузиастов мужчина намеревался получить 1 миллион рублей. Однако предъявленный документ вызвал подозрения у сотрудников учреждения, которые вызвали правоохранителей.

Оказалось, что настоящий владелец паспорта сейчас отбывает наказание. В его документ злоумышленник вклеил свое фото, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Нарушителя задержали. Им оказался 28-летний житель Тюменской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество".

Сейчас правоохранители проверяют, не мог ли задержанный ранее совершить аналогичные преступления. Также в ходе расследования предстоит выяснить, не было ли у мошенника сообщников.

Ссылки по теме ГУ МВД России по Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!